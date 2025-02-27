مصطفى حجاج يخضع لعملية جراحية ويطمئن جمهوره على حالته الصحية

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان مصطفى حجاج عن تعرضه لوعكة صحية، نتج عنها خضوعه لعملية جراحية.

وكتب "حجاج" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية شكرًا لكم، الحمدلله في الرخاء والبلاء، الحمدلله على ما نحن غارقون به من نعمات، قمت بإجراء عملية جراحية والحمدلله خرجت منها بصحة وعافية".

وتابع: "وبعد الشكر لله أود أن أتوجه برسالة شكر من كل قلبي لكل من سأل عليا وأنا أسف إني معرفتش أرد على حد علشان كنت تعبان، والفسبوك عندي في عطل والحمدلله رجع من تاني وهرد على كل حد كاتبلي وبعتلي رسالة".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، أغنية "الناس غدارة" جاءت على طريقة الفيديو كليب.

"الناس غدارة" يُعد الكليب الأول الذي يجمع جاد شويري ومصطفى حجاج، الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وإنتاج شركة إن جي ميوزيك برودكشن لهاني محروس.

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