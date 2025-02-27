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أول تعليق من ماجد المصري بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل بمهرجان العراق

05:48 م الخميس 27 فبراير 2025

الفنان ماجد المصري

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كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان ماجد المصري، على تكريمه وحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان العراق الدولي.

وكتب ماجد، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام": "جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان العراق الدولي ٢٠٢٥ في دورته الثانية، شكرًا لدولة العراق وشكرًا للجمهور على التصويت".

يذكر أن، ماجد المصري يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل" إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، دينا، هالة صدقي، طارق النهري، شيماء سيف، خالد الصاوي، محمد الشرنوبي، تأليف وإخراج محمد سامي.

ماجد المصري

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ماجد المصري جائزة أفضل ممثل بمهرجان العراق مهرجان العراق الدولي ماجد المصري على انستجرام
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