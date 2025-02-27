إعلان

ناهد السباعي تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتعلق: "تصوير شيء مميز"

05:17 م الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شوقت الفنانة ناهد السباعي جمهورها لعمل فني جديد، ولم تكشف عن التفاصيل.

ونشرت "السباعي"صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "تصوير شئ مميز".

يذكر أن، ناهد السباعي عرض لها مؤخرا مسلسل "نقطة سودة" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاته الغامضة.. معلومات عن جين هاكمان نجم الأوسكار

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى

بالصور.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

ناهد السباعي ناهد السباعي على انستجرام ناهد السباعي بتصوير مميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)