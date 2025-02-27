ناهد السباعي تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتعلق: "تصوير شيء مميز"

كتبت- سهيلة أسامة:

شوقت الفنانة ناهد السباعي جمهورها لعمل فني جديد، ولم تكشف عن التفاصيل.

ونشرت "السباعي"صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "تصوير شئ مميز".

يذكر أن، ناهد السباعي عرض لها مؤخرا مسلسل "نقطة سودة" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، وإخراج محمد أسامة.

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