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تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى

02:04 م الخميس 27 فبراير 2025

عمرو مصطفي

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، آخر تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى بعد تعرضه لأزمة صحية، نتج عنها خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشر "تاج الدين" صورة أرشيفية تجمعه بالملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب معلقًا: "الحمدلله لسه مخلصين زيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى، وهو بيطمنكوا إنه هيبدأ رحلة العلاج وإن شاء الله هيقوم منها على خير، أنا والفنانين إسلام زكي وتامر حسين ونادر عبد الله وتامر عاشور ومصطفى نصر وهاني رمزي".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.
عمرو-مصطفى

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عمرو مصطفي خالد تاج الدين الملحن عمرو مصطفى
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