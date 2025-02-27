رمضان 2025.. شاهد البوسترات الأولى من مسلسل "الباء تحته نقطة"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت قناة "بينونة" بوسترات مسلسل "الباء تحته نقطة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

ونشر الحساب البوسترات الفردية الخاصة بالعمل على موقع "إنستجرام، وعلق الحساب: "ملامح شخصياتهم تعكس ما ينتظرنا من أحداث، ترقبوا ألمع نجوم الدراما الخليجية والعربية في مسلسل "الباء تحته نقطة" الساعة 23:30 بتوقيت أبوظبي على قناة بينونة".

والعمل يضم العديد من النجوم من بينهم، سوسن بدر، إيمان السيد، جابر نغموش، فاطمة الحوسني، محمد خير الجراح شكران مرتجي، ميرا طالب، ومن تأليف منى الظاهري، وإخراج هبة الصياغ.

اقرأ أيضًا:

ركين سعد تنشر صورًا رفقة والدتها وتعلق: "سند بالدنيا"

وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا

أحدث ظهور لـ هند صبري مع ابنتها الكبرى والجمهور يعلق (صو

وفاة ميشيل تراختنبرج بطلة مسلسل Gossip Girl عن عمر ناهز 39 عامًا