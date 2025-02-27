كيف علق الجمهور على البرومو الدعائي لبرنامج المقالب "رامز إيلون مصر"؟

كتبت- نوران أسامة:

تفاعل الجمهور بعد عرض البرومو الدعائي لبرنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، والمقرر عرضه على شاشة إم بي سي مصر

وجاءت تعليقات الجمهور على البرومو الذي نشره "رامز" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كالتالي: "لعبة الحبار فرع مصر، البرومو فخم واضح راح نشوف أشياء جنان، إبداع، أقوى حلقة هي حلقة العوضي، أنا متحمسة أوي، أنا خوفت، رامز إيلون مصر هينيم الكل من العصر، برنامج رامز من الدراك ويب".

ويقع عدد من نجوم الفن كـ ضحايا ببرنامج "رامز إيلون مصر" من بينهم فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

نجوم الرياضة

فيما يقع عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم من بينهم الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ودونجا وطاهر محمد طاهر وناصر منسي.

ويعرض برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" في الموسم الرمضاني لعام 2025، حيث يعود الفنان رامز جلال ليوجه مقالب جديدة لعدد من النجوم في عالم الفن، الرياضة، والإعلام.

ونوهت قنوات "mbc" بأن هذا الموسم يشهد مفاجآت غير متوقعة، مع مشاركة مجموعة واسعة من المشاهير الذين سيقعون ضحايا لرامز هذا العام.

وكشفت الخريطة البرامجية عن عرض البرنامج على 4 قنوات هى "MBC1" و "MBC مصر" و" MBC5" و" MBC العراق"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "شاهد".

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