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بالصور.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

01:18 م الخميس 27 فبراير 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي متابعيها، عبر السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "جمال نساء العالم في امرأة واحدة، جمالك، نجمة النجوم، الوحيدة اللي جمالك يزيد مع الأيام، يا حلاوتك يا جمالك، أيقونة الجمال والغناء".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا، أغنية بعنوان "طول عمري نجمة"، وتعاونت نانسي في العمل مع الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان محمد رحيم قبل رحيله

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