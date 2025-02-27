ركين سعد تنشر صورًا رفقة والدتها وتعلق: "سند بالدنيا"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الأردنية ركين سعد، جمهورها، ومتابعيها، صورًا تجمعها بوالدتها.

ونشرت ركين الصور من خلال حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت معلقة: "عيد ميلاد سعيد رورو، الله يخليلنا إياكي يا أحلى أم و صاحبة وسند بالدنيا".

يذكر أن الفنانة ركين سعد شاركت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بطولة عصام عمر، وسما إبراهيم، أحمد بهاء، ويسرا اللوزي، بسمة، وإنتاج محمد حفظي.

وتدور أحداث البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

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