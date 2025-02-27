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بسبب حالته الصحية.. ريكو يتصدر تريند "جوجل"

11:55 ص الخميس 27 فبراير 2025

الفنان ريكو

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان ريكو محرك البحث جوجل، وذلك بعد انتشار صورة له داخل إحدى المستشفيات.

وكشف الفنان خالد منيب في تصريح خاص لـ"مصراوي" على ما تردد عن تدهور حالة ريكو الصحية.

وقال:" الحمد لله ريكو، حاليا بخير في منزله، ذلك بعد خضوعه للفحص والعلاج في إحدى المستشفيات في دبي".

وتابع : "ريكو، كان دخل المستشفى، بسبب ضيق التنفس، وعاد لمنزله".

الفنان ريكو، واسمه الحقيقي خالد صلاح الدين طه، بدأ مشواره عازف إيقاع، في فرقة النجم محمد منير، قبل طرحه مجموعة أغاني نالت نجاح كبير، ومنها "شبرا"، و "طهقان"، و "بنات وسط البلد"، و غيرها.

وشارك ريكو، في أفلام عديدة، منها "صايع بحر"، و"حاحا و تفاحة"، و"عليا الطرب بالتلاتة"، و"الساحر"، و"عريس من جهة أمنية"، وغيرها.

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الفنان ريكو تريند جوجل وعكة صحية
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