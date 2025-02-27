وفاة ميشيل تراختنبرج بطلة مسلسل Gossip Girl عن عمر ناهز 39 عامًا

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية ميشيل تراختنبرج، عن عمر يناهز الـ 39 عامًا، وذلك بعد أن عُثر عليها فاقدة للوعي في منزلها بـ مانهاتن.

وقالت شرطة نيويورك في بيان إنه "لا يُشتبه في وجود جريمة"، مضيفة أن التحقيق لا يزال مستمراً، وسيعلن عن سبب وفاة تراختنبرج الرسمي من مكتب الطبيب الشرعي.

اشتهرت "ميشيل"، بدور البطولة في مسلسل "Harriet the Spy"، و "Gossip Girl" و"Buffy the Vampire

Slayer".

وفي عام 2000، انضمت إلى مسلسل "Buffy the Vampire Slayer"، حيث جسدت دور دون سامرز، الأخت الصغرى للبطلة، والذي استمر حتى نهاية المسلسل في 2003. لم يكن هذا الدور الأخير لها في عالم التلفزيون، حيث تألقت لاحقًا في المسلسل الشهير "Gossip Girl"، حيث لعبت شخصية جورجينا سباركس، إحدى الشخصيات الشريرة التي أضافت طابعًا دراميًا مثيرًا للمسلسل.

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