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أحدث ظهور لـ هند صبري مع ابنتها الكبرى والجمهور يعلق (صو

12:30 ص الخميس 27 فبراير 2025
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    صبري
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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها مع ابنتها الكبرى في أحدث ظهور لهما.

ونشرت هند، الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "لا تشتري أشياء بل قم بعمل خبرات في حياتك.. هذه هى الثروة الحقيقية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "توحشناكي يا عمري" ، "أجمل حد في الدنيا" ، "ربنا يسعدك ويحفظكم يا رب" ، "حبيبة قلبي"،" حبيبتي ربنا يخليكم لبعض" ، "بتنوري الدنيا بوجودك في أي مكان".

يذكر أن، آخر أعمال هند صبري كان مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض في العام الماضي، وشارك في بطولته إياد نصار، ماجد المصري، هدى المفتي، جومانا مراد ،علي الطيب، نهى عابدين، سامي مغاوري.

هند صبري رفقة ابنتها الكبرى هند صبري هند صبري على انستجرام هند صبري بمسلسل مفترق طرق
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