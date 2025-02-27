في ذكرى ميلادها.. نيكول سابا توجه رسالة رثاء لوالدة زوجها

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعها مع والدة زوجها الفنان يوسف الخال، والتي رحلت عن عالمنا في 22 فبراير الجاري وتزامن رحيلها مع إقتراب عيد ميلادها.

ونشرت نيكول سابا، الصورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم عيد ميلادك يا غالية.. فلترقد روحك بسلام ..مها بيرقدار".

وتعد مها بيرقدار والدة الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا وهي شاعرة ورسامة لبنانية ولدت في دمشق عام 1947 وتميزت بإبداعاتها في مجال الشعر والفن التشكيلي.

يذكر أن، نيكول سابا تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري .