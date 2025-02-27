مي عمر أنيقة وريم مصطفى جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

فستان أسود أبرز جمالها.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ركين سعد

هنأت الفنانة ركين سعد الفنان آسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد أخي".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت مع كلبها.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" صباح الخير".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها وظهرت خلالها بدون مكياج.

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جرئ باللون الأزرق.

أحمد السعدني

شارك الفنان أحمد السعدني متابعيه عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، أحدث ظهور له ولاقى إعجاب متابعيه.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس كاجوال.