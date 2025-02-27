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هاني شاكر يوجه رسالة دعم للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال؟

10:00 ص الخميس 27 فبراير 2025

هاني شاكر

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كتب - معتز عباس:

حرص النجم هاني شاكر على دعم المطرب والملحن عمرو مصطفى، بعد إجراءه عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "اللهم انت الشافي المعافي، ندعوك يا الله بعظيم قوتك و جلال رحمتك وقدرتك أن تشفي أخي وحبيبي الفنان الكبير عمرو مصطفى شفاءا لا يغادر سقما".

وأضافت: "أرجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعود لأهله ولكل محبيه سالما غانما و يمتعنا بفنه الراقي دائما وأبدا".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

هاني شاكر يدعم عمرو مصطفى

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