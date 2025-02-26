إيهاب توفيق يطلب الدعاء من أجل عمرو مصطفى

كتبت - نوران أسامة:

طلب المطرب إيهاب توفيق، من محبيه ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، الدعاء للملحن عمرو مصطفى الذي خضع لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشر إيهاب، صورة للملحن عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وعلق: "دعواتكم بالشفاء للأخ والصديق عمرو مصطفى".

يذكر أن، آخر أعمال إيهاب توفيق، أغنية بعنوان "سيبك مين قال" على "يوتيوب" وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.