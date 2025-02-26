ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

فستان أسود أبرز جمالها.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ريم الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستانًا باللون الأزرق، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي: "إيه الجمال والدلع ده كله، تحفة، تجنني، ملكة جمال مصر، إيه القمر ده، زي القمر وأحلى".

جدير بالذكر أن، الفنانة ريم مصطفى تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

المسلسل بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وإخراج محمد سامي.

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