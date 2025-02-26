إعلان

ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

06:13 م الأربعاء 26 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ريم مصطفى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ريم الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستانًا باللون الأزرق، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي: "إيه الجمال والدلع ده كله، تحفة، تجنني، ملكة جمال مصر، إيه القمر ده، زي القمر وأحلى".

جدير بالذكر أن، الفنانة ريم مصطفى تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

المسلسل بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا

بالصور.. كريم عبد العزيز وأحمد عز يتألقان في كواليس فيلم "The Seven Dogs"

بفستان أبيض.. مي عمر تتألق في مهرجان العراق الدولي.. (صور)

هاني شاكر يدعم الملحن عمرو مصطفى بعد أزمته صحية

بالصور- أحمد عز في كواليس مسلسله "أغنى رجل في العالم" رمضان 2025

رمضان 2025.. تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز

ريم مصطفى ريم مصطفى على انستجرام ريم مصطفى بفستان باللون الأزرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة المعاشات والمرتبات بدءًا من يوليو القادم
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)