فستان أسود أبرز جمالها.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور جديدة من احدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

نشرت هنا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، أبرز جمالها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "عسل وسكر، إيه الجمال ده بحد، ربنا يحرسك يا روح قلبي، الوحيدة اللي تلبس أي حاجة يليق عليها، القمر".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل إذاعي بعنوان "جوازة مشروعة" على راديو 9090 ويشاركها البطولة الفنان نور النبوي.

تدور أحداث مسلسل "جوازة مشروعة" حول ليلى وعاصم، وهما جاران يكرهان بعضهما البعض بشدة بسبب اختلاف صفاتهما. ومع ذلك، تنقلب الظروف رأسا على عقب عندما يحصلان على جائزة قدرها 10 ملايين جنيه معا، بشرط أن يتزوجا، وتتوالى الأحداث في إطار مثير.

مسلسل "جوازة مشروعة" يعرض يوميا على الراديو في تمام الساعة 3:00 عصرًا، كما ستكون هناك إعادة للمسلسل في الساعة 11:15 صباح اليوم التالي.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "إقامة جبرية" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

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