بالصور.. كريم عبد العزيز وأحمد عز يتألقان في كواليس فيلم "The Seven Dogs"

كتبت- نوران أسامة:

يواصل النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز تصوير فيلمهما"The Seven Dogs" في مواقع التصوير المختلفة.

وينتظر جمهور النجمان عرض فيلمهما بعد ترويج المستشار تركي آل الشيخ له وتوفير الإمكانيات ليظهر بمواصفات عالمية.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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