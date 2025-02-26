بفستان أبيض.. مي عمر تتألق في مهرجان العراق الدولي.. (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعي حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا لها، أثناء تواجدها في مهرجان العراق الدولي، وتم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عربية.

وظهرت مي بإطلالة بسيطة، ارتدت فيها فستان أنيق باللون الأبيض، وعلقت على الصور: "إمس في مهرجان العراق الدولي كانت ليلة مميزة بكل معنى الكلمة، حسّيت بحب ودفا كبير من جمهوري العراقي الغالي وكانت تجربة لا تُنسى وسط أجواء مليئة بالفن والجمال، شكراً من القلب على كل هذا الحب والدعم".

وأضافت: "فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية، وسأسعى دائماً لتقديم الأفضل، المشوار مستمر".

يذكر أن، مي عمر تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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