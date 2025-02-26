إعلان

رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

11:45 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا منصور..
  • عرض 3 صورة
    رانيا منصور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت رانيا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "زي القمر، الجمال والأناقة، إزاي جميلة كده، زي القمر ربنا يحرسك يا حبيتي، الله يحميكي من العين، جميلة أوي".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

اقرأ أيضا:

ليلى عز العرب مع سلوى خطاب وإلهام شاهين من كواليس مسلسل "الجيران لبعضيها"

"أخويا وحبيبي".. عمرو مصطفى يوجه رسالة لـ عمرو دياب

حدث بالفن| وفاة مخرج ورانيا يوسف تثير الجدل والحالة الصحية لعمرو مصطفى

"أنا زي الفل ونزلت الشغل".. أول تعليق من عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

رانيا منصور الفنانة رانيا منصور مسلسل الوصفة السحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)