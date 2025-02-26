رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت رانيا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "زي القمر، الجمال والأناقة، إزاي جميلة كده، زي القمر ربنا يحرسك يا حبيتي، الله يحميكي من العين، جميلة أوي".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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