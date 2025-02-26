هاني شاكر يدعم الملحن عمرو مصطفى بعد أزمته صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان هاني شاكر على دعم الملحن عمرو مصطفى، وذلك بعد مروره بأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشر "شاكر" صورة للملحن عمرو مصطفى عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "اللهم أنت الشافي المعافي، ندعوك يا الله بعظيم قوتك وجلال رحمتك وقدرتك أن تشفي أخي وحبيبي الفنان الكبير عمرو مصطفى شفاءً لا يغادر سقماً، وأرجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعود لأهله ولكل محبيه سالماً غانماً، ويمتعنا بفنه الراقي دائماً وأبداً".

يُذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "اليوم جميل"، الذي يضم 9 أغاني، منها: "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل".

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