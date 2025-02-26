بالصور..مي كساب تكشف عن شخصيتها في مسلسل "المداح: أسطورة العهد"

تامر عبدالمنعم يساند عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال؟

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة مي كساب عن شخصيتها في مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت مي، صور لها من كواليس العمل عبر حسابها الخاص على موقع ""إنستجرام"، وعلقت: "خبر سار للجمهور الحبيب، ارتاحوا السنة دي، الحمد لله، مش هتدوروا معايا على ابني. مريم عاكف خبيرة التوقعات، وإن شاء الله تبسطكم في المداح."

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

View this post on Instagram A post shared by Mai Kassab (@maikassab)

اقرأ أيضا:

"أخويا وحبيبي".. عمرو مصطفى يوجه رسالة لـ عمرو دياب

حدث بالفن| وفاة مخرج ورانيا يوسف تثير الجدل والحالة الصحية لعمرو مصطفى