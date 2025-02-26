ليلى عز العرب مع سلوى خطاب وإلهام شاهين من كواليس مسلسل "الجيران لبعضيها"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ليلى عز العرب متابعيها بصورة من كواليس المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ليلى الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث جمعتها مع النجمة إلهام شاهين والفنانة سلوى خطاب.

علقت ليلى: "مع النجوم إلهام شاهين وسلوى خطاب، انتظرونا في المسلسل الإذاعي 'الجيران لبعضيها' يذاع على البرنامج العام في رمضان".

يذكر أن، ليلى عزالعرب تمتلك 142 عملا في رصيدها الفني، وهي من مواليد 20 يناير 1948.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية منها أفلام "أسماء، 30 فبراير، حماتي بتحبني، يوم مالوش لازمة، أبو شنب". كما نالت شعبية كبيرة في التليفزيون من خلال شخصية "سامانثا" في مسلسل "الكبير أوي".

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