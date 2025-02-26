"أخويا وحبيبي".. عمرو مصطفى يوجه رسالة لـ عمرو دياب

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى عن علاقته بالنجم الهضبة عمرو دياب، بعد انتشار خلافات بينهما الفترة الماضية.

وقال عمرو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "أون": "عمرو دياب أخويا وحبيبي، وأنا بحبه وأي خلافات بينا ولا الهوا، لو عايز كل اللي أنا غنيته ياخدها، وشكرا لـ أبو ناصر ومي فاروق وأحمد العوضي".

وأضاف: "تامر حسني كان معايا من اول يوم، بس انا مكنتش عايز اشيل حد همي، انا الحمد لله زي الفل وميه ميه ".

وتابع: "أنا راجع للناس كلها هلحن لكل الناس من تاني، عمرو أخويا وحبيب، والحمد لله وكفايا دعاء الناس، بشكرهم جدًا وربنا يخليهم ليا".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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