"أنا زي الفل ونزلت الشغل".. أول تعليق من عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتب - معتز عباس:

طمأن المطرب والملحن عمرو مصطفى جمهوره على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية، لإزالة ورم سرطاني.

وقال عمرو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "أون": "أنا الحمد لله زي الفل، وبشكر كل الناس اللي كتبتلي كل الكلام ده وفرق معايا كتير، انا الحمد لله نزلت الشغل".

وأضاف: "أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، أنا الحمد لله زي الفل وميه ميه وكله هيدعي".

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم عمرو مصطفى من بينهم: عمرو دياب، مصطفى قمر، مي فاروق، تامر عبدالمنعم، مي فاروق، أحمد العوضي، وغيرهم.

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