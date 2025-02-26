سلمى أبو ضيف بدون مكياج وجوري بكر بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تامر عبدالمنعم يساند عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

خالد سليم

شارك الفنان خالد سليم متابعيه صورة تجمعه بالفنانة نيكول سابا، من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه رمضان 2025، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي بملامح هادئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

محمود الليثي

شارك الفنان محمود الليثي متابعيه، جمهوره، على موقع "إنستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "منتهي الصلاحية"، وعلق: "أسرة صغيرة سعيدة، انتظروا عائلة فتحي وصفاء في مسلسل "منتهي الصلاحية".

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة لها مع الفنان أحمد سعد، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود قصير.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

درة

نشرت الفنانة درة صورة تجمعها بالفنان تامر هجرس، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية جراحية لإزالة الورم، بنشر صورته والدعاء له، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام".