مصطفى كامل يطمئن جمهور عمرو مصطفى: "بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي"

كتبت- منال الجيوشي:

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الملحن عمرو مصطفى، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وخضوعه لجراحة استئصال ورم، متمنيا له السلامة.

وقال الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: "الملحن عمرو مصطفى بخير وبصحة جيدة، وأنا دائم التواصل والاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح نقيب الموسيقيين، أن الملحن عمرو مصطفى يمارس عمله حاليا بشكل طبيعي، ويستعد لطرح أعماله خلال الفترة المقبلة

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم عمرو مصطفى من بينهم: عمرو دياب، مصطفى قمر، مي فاروق، تامر عبدالمنعم، مي فاروق، أحمد العوضي، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

بعد إصابته بالسرطان.. مي فاروق ومحمد العمروسي يدعمان الملحن عمرو مصطفى

"بطمن عليه كل يوم".. تامر حسني يطلب الدعاء للملحن عمرو مصطفى



