أول رد من أسرة سعد الصغير على شائعة وفاته وتكشف موعد خروجه من السجن

كتب - معتز عباس:

نفت أسرة المطرب الشعبي سعد الصغير من خلال الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة سعد الصغير.

وكتبت الأسرة، عبر حساب سعد الصغير الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وانتم بخير الفنان سعد الصغير بخير اللهم لك الحمد وأيام بسيطة وهيبقى معانا كلنا ونفرح كلنا".

وأضافت: "كل ما يخص عن خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيح، هذه إشاعات من أصحاب الصفحات الشخصية عديمة الضمير، ربنا يطول في عمرنا وعمركم اللهم امين ويجعلها سنة خير علينا وعليكم جميعآ، رمضان كريم علينا وعليكم".

وتم القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير في 10 سبتمبر من العام الماضي، في مطار القاهرة، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، في 13 فبراير الماضي، قبول استئناف المطرب "سعد الصغير" على حكم حبسه 3 سنوات، وتخفيف حكم حبسه إلى 6 أشهر.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

اقرأ أيضا..

تامر عبدالمنعم يساند عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال؟

مصطفى قمر يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان