تامر عبدالمنعم يساند عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال؟

كتبت- منال الجيوشي:

دعم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وقال: "مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمطرب والملحن الكبير عمرو مصطفى صاحب المواقف الوطنية وصاحب القلب الطيب".

يذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم يشارك في موسم رمضان المقبل بعملين دارميين هما چوما بطولة ميرفت أمين ومحمود عبدالمغني، والكوتش بطولة سليمان عيد، أشرف طلبة، رانيا التومي ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.

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