"هتبقى أحسن من الأول".. حسن شاكوش يدعم الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتب - معتز عباس:

حرص مؤدي المهرجانات حسن شاكوش على دعم المطرب والملحن عمرو مصطفى، بعد إصابته بورم سرطاني، وإجراء عملية جراحية لاستئصاله.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ألف مليون سلامة على الأستاذ عمرو مصطفى، وباذن الله تعدي منها علي خير وهتبقى أحسن من الأول يارب".

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يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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