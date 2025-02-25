مصطفى قمر يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتب - معتز عباس:

وجه المطرب مصطفى قمر رسالة دعم إلى صديقه الملحن عمرو مصطفى، بعد إصابته بورم سرطاني، وإجراء عملية جراحية لاستئصاله.

وكتب مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "الف حمد الله علي سلامتك ياعمور، أنا اطمنت عليه يا جماعة وهو زي الفل الحمد لله أنت أخويا الغالي ياعمور ورفيق النجاح من أول بداياتك وأنت معايا، وطول عمري عارف أن قلبك طيب وفنان مهم وملحن عبقري ربنا يتمم شفاءك شفاءا لايغادر سقما".

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يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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