بعد إصابته بالسرطان.. مي فاروق ومحمد العمروسي يدعمان الملحن عمرو مصطفى

كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة مي فاروق، على دعم الملحن عمرو مصطفي في أزمته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية الأيام الماضية، لإزالة ورم.

ونشرت مي صورة تجمعها بعمرو مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف سلامه عليك يا عمرو شفاك الله وعافاك أزمه وتعدي وترجع زي الفل بإذن الله تمتعنا بفنك اللي طول عمره مميز ومفرحنا".

وأضافت: "صديق غالي وطيب القلب شد حيلك وأجمد، ربنا بحق الأيام الكريمة هيرفع عنك ويشفيك وتفضل منور حياة حبايبك وعيلتك وجمهورك واحنا كمان ربنا يرفع عنك اي اذي و تقوم منها معافى بإذن الله".

وكتب محمد العمروسي: "ربنا يشفيه".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

اقرأ أيضا..

"بطمن عليه كل يوم".. تامر حسني يطلب الدعاء للملحن عمرو مصطفى

أحمد العوضي يدعم عمرو مصطفى:"الملحن الأكثر نجاحا في الوطن العربي"



