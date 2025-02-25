"بطمن عليه كل يوم".. تامر حسني يطلب الدعاء للملحن عمرو مصطفى

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني، على دعم الملحن عمرو مصطفي في إزمته الصحية، التي أدت إلى خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

وكتب تامر عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "بطمن عليه كل يوم، وبجد الرجاء من كل محبيني ومتابعيني ومن كل الناس الدعاء للملحن الكبير عمرو مصطفى بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا عمرو يا حبيبي، وشدة وهتزول إن شاء الله، إنت قدها ونص يا بطل، وكلنا معاك، وربنا يشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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