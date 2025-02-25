أحمد العوضي يدعم عمرو مصطفى:"الملحن الأكثر نجاحا في الوطن العربي"

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة دعم للملحن والفنان عمرو مصطفى، بعد إصابته بالسرطان، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة الورم.

ونشر العوضي صورة أرشيفية لعمرو مصطفى، وكتب :" أخويا الغالي والملحن الكبير عمرو مصطفي، شفاك الله وعفاك وإن شاء الله ترجع لكل محبينك بالسلامة".

وتابع: "وستظل أنت الملحن الأكثر نجاحًا في الوطن العربي لو كل واحد فينا دور جوه دماغه أخر ٢٥ سنه هيلاقي إن معظم الأغاني اللي علقت معاه من ألحانك يا غالي، ربنا يقومك لأهلك ولكل جمهورك بألف سلامة".

على جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو مصطفى كانت "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في دراما رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" ، ويشاركه البطولة كلًا من ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، صفوة، غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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