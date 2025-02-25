تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد قاسم

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المخرجة ماريان خوري ،عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد قاسم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

المخرجة ماريان خوري، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت،:" مع السلامة الإنسان الجميل المخرج الكبير أحمد قاسم ، والد المحامية جميلة قاسم، والفنان الممثل كريم قاسم، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في جامع الفردوس بجوار نادي 15 مايو الرياضي، و الدفنة بمدافن العائلة بجوار المسجد".

وتابعت :"العزاء الجمعة 28 فبراير في جامع عمر مكرم".

المخرج خيري بشارة، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة المخرج أحمد قاسم، اليوم الثلاثاء ، عن عمر 84 عاما.

وكتب،:" انتقل إلى رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقاءنا التاريخين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة "أحمد قاسم"… فلترقد في سلام يا صديق العمر".

المخرج الراحل أحمد قاسم، بدأ مشواره كممثل في الستينات، إذ شارك في أفلام ،" أخطر رجل في العالم"، و "بابا عايز كده"، وعمل مساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين، في أفلام "وداعا بونابرت"، و "المهاجر".