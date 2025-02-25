“عشرة عمري".. محمد حماقي يدعم عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان محمد حماقي رسالة دعم للفنان والملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشر "حماقي"، صورة أرشيفية تجمعه بعمرو مصطفى، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" وكتب: "أخويا وصديقي وعشرة عمري عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك يا حبيبي".

وتابع: "إن شاء الله بسيطة وإنت عودتني إنك قوي ودايماً بتقدر على أي محنة بإرادتك الحديد اللي مفيش زيها، سلامتك يا حبيبي ألف سلامة".

على جانب آخر أجرى عمرو مصطفى عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية في مطلع العام الحالي، ومن المقرر خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي خلال الفترة القادمة.

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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هكذا دعم مدحت العدل الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان