"ربنا يسترك وينصرك".. تامر حسني يهنئ المطربة وعد بعد ارتدائها الحجاب

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة المطربة السعودية وعد، بعد ارتدائها الحجاب ومسح صورها القديمة.

وكتب حسني عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "ألف مليار مبروك يا وعد ربنا يوفقك ويسترك وينصرك دنيا وآخرة".

وكشفت عن الأمر من خلال فيديو شاركته مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"،وقالت خلال الفيديو: "الحمد لله قرار كان جدا صعب ما تتخيلوا خصوصا في مجال شغلي وحياتي، بقالي فترة بدي إقدم على الحجاب وأفكر في شغلي واتخذت قرار أمس وكلمت المكتب وقلتلهم امسحوا الصور، طبعا مقدرش أمسحها كلها حتى لا تقفل الحسابات، وربنا يسامحني على كل اللي راح يا رب يا كريم".

وتابعت "أكيد هيستمر شغلي، وأتمنى من الناس اللي أكيد هتفرحلي يحترموا رغبتي، أنا ما أتصور، واللي بدهم يتصورون معي خاص أكيد بس ما تطلعونها سوشيال ميديا".

وأشارت إلى أن أول شخص أخبرته كانت ابنتها عبر الهاتف "قالتلي ماما أنا سعيدة علشانك، ما شاء الله"، مضيفة "وقعدنا نتكلم ودموع والحمد لله يا رب على كل حال والله يثبتنا، صحيت اليوم حاسة نفسي شيء جديد الحمد لله، الواحد مسلم ويخاف ربنا بس كان فيه شيء ناقص، الله يكتبلكم الحجاب ويهدينا ويهدي الجميع".

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