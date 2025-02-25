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"الانزلاق الغضروفي"..نجوى فؤاد تكشف لمصراوي تطورات حالتها الصحية

01:57 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

نجوى فؤاد

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كتب-مصطفى حمزة:

تخضع الفنانة نجوى فؤاد، للعلاج في منزلها، إثر معاناتها من الإنزلاق الغضروفي.

الفنانة نجوى فؤاد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت،:" الحمد لله ،على كل حال، مازلت أعاني من تجدد الألم في الغضروف، والفقرات القطنية، وأحيانا نلجأ للحقن المسكنة".

وتابعت ،:" الطبيب لم يحسم بعد، مسألة خضوعي لجراحة جديدة في العمود الفقري، وننتظر نتيجة العلاج في منزلي".

وعن مشاركتها في مسلسل "جذوة"، قالت ،:" هي فكرة من الصديقة العزيزة النجمة نبيلة عبيد، و حسب ظروفي الصحية، و قدرتي على الحركة ، أحسم القرار".

الفنانة نجوى فؤاد، كانت قد خضعت لجراحة، في إحدى المستشفيات، إثر معاناتها من الإنزلاق الغضروفي.

الفنانة نجوى فؤاد الإنزلاق الغضروفي نجوى فؤاد
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