"ألف سلامة" عمرو دياب يوجه رسالة دعم لعمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان

كتب- مصطفي حمزة:

حرص الهضبة عمرو دياب، على دعم الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بعد إصابته بالسرطان، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشر "دياب"، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بعمرو مصطفى وكتب عليها: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

على جانب آخر لحن عمرو مصطفى ما يزيد عن 36 أغنية للنجم عمرو دياب، على مدار أكثر من 20 عاما، ومنها "خليك فاكرني"، و " العالم الله" ، "ليلي نهاري" و "وحشتيني" و "قصاد عيني" و "العالم الله" و"الليلادي" وآخرها " جامدة بس" عام 2020.

وأعلن الملحن عمرو مصطفى، أكثر من مرة، عن وقف التعاون مع النجم عمرو دياب، بعد تعدد أزماتهم، ومنها عقب طرح أغنية بعنوان "باين حبيت".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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