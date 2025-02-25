والد نجم معروف.. من هو المخرج الراحل أحمد قاسم؟

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج خيري بشارة، عن وفاة المخرج أحمد قاسم، اليوم الثلاثاء ، عن عمر 84 عاما.

المخرج خيري بشارة، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك،عن الوفاة، وكتب،:" انتقل إلى رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقاءنا التاريخين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة "أحمد قاسم"… فلترقد في سلام يا صديق العمر".

.المخرج الراحل، ولد في 17 مايو 1941

بدأ مشواره كممثل في الستينات، إذ شارك في أفلام ،" أخطر رجل في العالم"، و "بابا عايز كده".

عمل مساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين، في أفلام "وداعا بونابرت"، و "المهاجر".

وتعاون مع المخرج داود عبد السيد في فيلم "الصعاليك"، إذ كان المخرج الفني للفيلم.

تزوج من المصرية اللبنانية ماجدة هارون "رئيس الطائفة اليهودية في مصر".

المخرج الراحل أحمد قاسم، هو والد النجم الشاب كريم قاسم، الذي شارك في بطولة أفلام عديدة، منها "ولاد رزق 3-القاضية".