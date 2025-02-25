وفاة والد الفنانة سارة نور

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة الشابة سارة نور، عن وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت سارة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أبي الغالي، د/نور عبد المقصود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنانة سارة نور تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، هايدي رفعت، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، هاجر الشرنوبي، إنجي سلامة، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.

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