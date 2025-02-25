هكذا دعم مدحت العدل الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتبت- نوران أسامة:

دعم السيناريست مدحت العدل الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بعد إصابته بالسرطان وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

وكتب "العدل" عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة":

"أخي الصغير، ابني، وصديقي، وشريك نجاحات كثيرة، العبقري عمرو مصطفى، إن شاء الله تقوم بمليون سلامة لعليتك الصغيرة ولأهلك ومحبيك، وأنا أوله، إنه ابتلاء من الله، اللهم أشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.



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