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"وداعًا يا صديقي".. يسري نصر الله ينعى المخرج الراحل أحمد قاسم

11:43 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

يسري نصر الله

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كتبت- نوران أسامة:

نعى المخرج يسري نصر الله، المخرج الراحل أحمد قاسم الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب يسري، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "وداعًا يا صديقي، لم نكن دائما على وفاق ولكن كان الحب يربطنا، دائما، كل مشاعر التعازي لميلا ولكريم ولكل أحباب أحمد".

وأعلن المخرج خيري بشارة خبر الوفاة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول الأعظم، رحمة ومحبة وتقديراً؛ أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل، ذو الإنسانية الثقافية العالية والندرة، أحمد قاسم. فلترقد في سلام يا صديق العمر".

"أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو مؤلف فيلم "المهاجر"عام 1994، كما عمل كمساعد إخراج فى فيلم الوداع يا بونابرت، إخراج يوسف شاهين.

يسري-نصر-الله

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