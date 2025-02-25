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مخرج كبير.. وفاة والد الفنان كريم قاسم

11:35 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

وفاة والد الفنان كريم قاسم

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كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، المخرج الكبير أحمد قاسم، والد الفنان كريم قاسم.

وأعلن المخرج خيري بشارة خبر الوفاة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول الأعظم، رحمة ومحبة وتقديراً؛ أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل، ذو الإنسانية الثقافية العالية والندرة، أحمد قاسم. فلترقد في سلام يا صديق العمر".

"أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو مؤلف فيلم "المهاجر"عام 1994، كما عمل كمساعد إخراج فى فيلم الوداع يا بونابرت، إخراج يوسف شاهين.

خيري بشارة

وفاة والد الفنان كريم قاسم كريم قاسم المخرج الكبير أحمد قاسم
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