تعرف على شخصية نيكول سابا وخالد سليم في مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان خالد سليم صورة تجمعه مع النجمة نيكول سابا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

وكشف "سليم" عن أسماء شخصيتيهما، وجاءت شخصيته باسم "يوسف أبو العزم"، بينما جاءت شخصية نيكول باسم "رقية العسكري".

ونشر الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "يوسف أبو العزم ورقية العسكري، يا ترى يا هل ترى، أنا مش هتكلم، تابعوا مسلسلنا "وتقابل حبيب" في رمضان 2025، وقولوا لنا رأيكم أنا والنجمة والصديقة الغالية نيكول سابا، من كواليس العمل".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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