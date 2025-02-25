ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ياسمين، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،حيث ظهرت مرتدية فستان طويل مميز.

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياسمينة الجميلة"، "قلبي الأميرة"، "خطيرة يا فنانة"، "اجمل ما في العالم"، "الجمال بيعشقك"، "أجمل كتكوتة".

وتشارك ياسمين صبري، في دراما رمضان 2025 بمسلسل الأميرة (ظل حيطة) مكون من 15 حلقة، بطولة نيقولا معوض وهالة فاخر ووفاء عامر ونضال الشافعي وعابد عناني وهند عبدالحليم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

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