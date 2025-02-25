حدث بالفن| شريف عامر ضحية مقلب رامز جلال وفنانة سعودية ترتدي الحجاب
12:03 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
إعداد- منى الموجي:
نشر موقع مصراوي يوم الاثنين 24 فبراير 2025 عددًا من الموضوعات والأخبار الفنية المتنوعة، بينها: ارتداء النجمة السعودية وعد الحجاب قبل أيام من شهر رمضان، مهن النجوم في شهر رمضان، النجوم في عزاء والدة الفنان يوسف الخال، مقلب الفنان رامز جلال في الإعلامي شريف عامر، ماذا قال كزبرة عن لقائه مع المخرج الكبير شريف عرفة؟، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..
حدث بالفن الفنانة السعودية وعد كزبرة مسلسلات رمضان 2025 وفاة والدة يوسف الخال الفنان محمد محمود حلا شيحة رمضان 2025 مسلسل الكاتبن مسلسل قلبي ومفتاحه ضحايا رامز جلال برنامج رامز إيلون مصر
فيديو قد يعجبك:
إعلان