ميرنا جميل جريئة وياسمين صبري بفستان أنيق.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

نادين نجيم وسيرين عبدالنور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة يوسف

بالفيديو.. انهيار نيكول سابا من البكاء في عزاء والدة زوجها يوسف الخال

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها خلال استمتاعها برحلة التزحلق على الجليد.

دنيا بطمة

خضعت الفنانة دنيا بطمة، لجلسة تصوير أنيقة نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، إذ تعد الأولى لها بعد خروجها من السجن.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر موقع "انستجرام"، صورا من أحدث ظهور لها.

درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها، على موقع "إنستجرام".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير.

ملك زاهر

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر أنظار متابعيها على حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على موقع "إنستجرام"، أحدث صورة "سيلفي" لها من داخل سيارتها الخاصة.

جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر عن أحدث ظهور لها على "إنستجرام"، بعد نشرها صورة "سيلفي" من داخل سيارتها.

هاجر السراج

مازحت الفنانة هاجر السراج متابعيها على إنستجرام، بعد نشرها صورة لها بملابس ثقيلة، وعلقت: "جو مناسب لتأجيل عمل اليوم إلى غد".

ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود طويل لافت.