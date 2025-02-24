بالفيديو.. انهيار نيكول سابا من البكاء في عزاء والدة زوجها يوسف الخال

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مواساة زوجها الفنان يوسف الخال، خلال تلقيه مراسم عزاء والدته الشاعرة مها بيرقدار.

ونشر برنامج "Et بالعربي" فيديو من داخل العزاء، الذي أقيم في كنيسة السيدة الحبشية، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن في لبنان وسوريا.

وظهرت نيكول في الفيديو وهي تواسي وتبكي بشدة في عزاء والدة زوجها يوسف الخال.

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وحرص عددً من نجوم الفن اللبناني والسوري على تقديم واجب العزاء، أبرزهم: "نادين نجيم، سيرين عبد النور ، نادين الراسي، وفاء الكيلاني ، نادر الأتات، تقلا شمعون، ميرفا قاضي، وسام حنا، غسان صليبا، ليليان نمري، يوسف حداد، غسان الرحباني، طوني عيسى، مازن معضم، المنتج صادق الصباح، عمار شلق، جورج شلهوب، يورغو شلهوب ، إلسي فرنيني"، وغيرهم من نجوم لبنان الذين شاركوا في مراسم عزاء الشاعرة والرسامة مها بيرقدار والدة يوسف الخال.

أعلن الفنان اللبناني يوسف الخال، عن وفاة والدته الشاعرة والرسامة مها بيرقدار وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

ونشر الخال صورة لوالدته، وكتب: "الحب.. رحلت".

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