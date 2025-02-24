بالصور.. ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أكثر مما يراه العين"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر دايما"، "وبعدين بقى في الحلويات"، أحلى وأشطر فنانة"، "أحبك يا ملوكي"، "ملكة الجمال منورة"، "الملاك ملك"، "جميلة جدا ملوكة".

وتشارك ملك أحمد زاهر في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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